Lo que harán y no harán los candidatos en materia educativa si llegan a la presidencia

Sergio Fajardo y sus propuestas en educación

La propuesta de Educación de Sergio Fajardo, candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, está presentada en 18 páginas. Lo primero que plantea es la ‘Recuperación de la educación’. Sergio Fajardo propone buscar a través de brigadas a los estudiantes que desertaron por causa de la pandemia. El candidato es muy cuidadoso y detalla en el documento lo que hará para que haya cobertura y calidad en la educación de la Primera Infancia, en la Educación Básica y Media, y la Educación Superior, y desmenuza cada uno de estos ítems.

Sergio Fajardo propone que los pueblos étnicos tendrán una educación adaptada a sus visiones, valores y necesidades. Y dice también que con el fin de aumentar el número de cupos y mejorar la calidad de las universidades públicas, pondrá a disposición mayores recursos para estas, sujeto a metas en materia de cobertura y de calidad.

El candidato Sergio Fajardo propone mejorar la infraestructura educativa de 10 mil sedes en los primeros tres años; 10 mil sedes de las 42 mil que hay en el país. Precisa que esto conlleva también a conectividad a internet y acompañamiento pedagógico para los docentes.

Adicionalmente, el candidato incluye aumentar en al menos 150 mil el número de estudiantes del Sena. Propone también aumentar la empleabilidad de los egresados de esa institución; pasar en este sentido de un 54 por ciento a por lo menos un 75 por ciento.

Sergio Fajardo propone formalizar la carrera docente de todos los educadores, especialmente, de aquellos provisionales, temporales o con contratos de prestación de servicio. Indica también que fortalecerá el bienestar y el clima laboral de los profesores, y que fortalecerá los programas de educación tanto para docentes como para directivos, orientadores y otros agentes educativos.

Todas las propuestas del candidato están desmenuzadas en un documento de 18 páginas que está publicado en su página web.

John Milton Rodríguez y sus propuestas en educación

En las propuestas de John Milton Rodríguez, candidato por el partido Colombia Justa Libres, y las cuales está publicadas en su página web, hay tres ejes fundamentales: La primera es Desarrollo, desarrollo en lo familiar, económico y social. Y en los ejes se encuentran también la Seguridad y la Justicia.

La propuesta relacionada con la Educación está compilada en el eje denominado Desarrollo Social. Allí el candidato John Milton Rodríguez, propone lo siguiente:

Una política multisectorial para alcanzar la cobertura al 100 por ciento en educación. Mejorar la calidad educativa e identificar las diferencias culturales en la educación para que los planes educativos entiendan estas particularidades.

“Queremos hacer las alianzas estratégicas con las diferentes entidades públicas y privadas que nos permitan que el estado colombiano garantice el 100 por ciento de la educación básica y media, no solamente para el contexto urbano sino también rural. Y en cuanto a educación superior, nosotros esperamos disminuir la tasa de deserción universitaria que actualmente está en el 8.79 por ciento y pasarla al 3 por ciento. En la educación técnica y tecnológica, disminuir la deserción del 17 al 7 por ciento. Esto haciendo varias estrategias como incrementar los créditos condonables que se tienen por medio del Icetex”, dijo Sandra de Las Lajas Torrez Paz, aspirante a la vicepresidencia de esa campaña.

Federico Gutiérrez y sus propuestas en educación

Dentro de las propuestas de campaña relacionadas a la educación, Federico Gutiérrez, se basa en una meta de seis puntos principales.

Lo primero es reducir la deserción escolar a una tasa de 2.5%. Sumado a ello, Gutiérrez propone lograr que tres millones de niños y niñas sean incluidos en la denominada educación inicial que va de 0 a 6 años.

En ese mismo sentido, el plan de gobierno de Federico Gutiérrez, asegura que llevarán "la jornada única de 1.3 a 2 millones de estudiantes y se pretende obtener dos millones de cupos para formación técnica y tecnológica en el SENA".

En relación a la gratuidad en educación superior, el programa de gobierno de Federico Gutiérrez busca alcanzar a los estudiantes que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 y al mismo tiempo, buscan tener una cifra de 400.000 estudiantes cubiertos a través del Programa Generación E y La U Para Todos.

De los créditos educativos, el programa de gobierno de Gutiérrez tiene dos puntos claves, el primero de ellos está relacionado con el ICETEX al que aseguran le darán "un sentido más humano y así este dejará de ser la pesadilla de los jóvenes más vulnerables; lo transformaremos para que no sea visto como una entidad". Como segunda medida, relacionada a los créditos educativos, la campaña de Gutiérrez aseguró que van a implementar un mecanismo de pago de créditos "cuando los estudiantes consigan su primer empleo, no al terminar su carrera (periodo de gracia), y que empiecen a pagar un porcentaje acorde al salario que gane el nuevo profesional, que incremente de igual manera que incrementa el salario, y no una tasa fija (pago contingente al ingreso)".