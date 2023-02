Lo que vale estudiar un pregrado en las mejores universidades de Latinoamérica: no es poca cosa

Según el informe de medición del QS World University Rankings 2023, de la firma inglesa Quacquarelli Symonds, las seis mejores universidades de América Latina son la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Chile, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de los Andes.

No obstante, para muchas personas acceder a estas instituciones educativas parece imposible por el alto costo de sus matrículas, no importa si son públicas, dado que en caso de no cumplir ciertos requisitos, los estudiantes también deben pagar en estas universidades.

Recientemente, el diario La República reveló lo que vale estudiar en estas universidades de primer nivel cada año. De acuerdo con el informe, el valor anual de la matrícula anual en estas instituciones puede valer entre US$5.902, alrededor de 27 millones de pesos, hasta US$13.000, poco más de 60 millones de pesos.

A continuación el precio de la matrícula de las principales carreras en estas universidades:

Administración de empresas

Universidad de Chile US5.902

Pontificia Universidad Católica de Chile US$7.096

Universidad de los Andes US$9.334

Tecnológico de Monterrey US$12.000

Medicina

Universidad de Chile US$9.433

Pontificia Universidad Católica de Chile US$10.869

Tecnológico de Monterrey US$12.000

Universidad de los Andes. US$13.299

Derecho

Universidad de Chile US$7.262

Pontificia Universidad de Chile US$8.485

Universidad de los Andes US9.334

Tecnológico de Monterrey US$12.000.

Contaduría

Universidad de Chile US$7.451

Universidad de los Andes US$9.334

Tecnológico de Monterrey, US$12.000.

