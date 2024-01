Miles de niños en riesgo de abandonar el colegio: estas son las principales dificultades

En conmemoración al Día Internacional de la Educación, es crucial explorar las leyes y políticas que definen el panorama educativo para niñas y niños en nuestro país. La Ley 115 de 1994, conocida como la Ley General de Educación de Colombia, establece que "la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes".

Bajo esta premisa legal, la organización humanitaria World Vision se compromete a garantizar que cada niña y niño pueda vivir su vida en plenitud, extendiendo su apoyo a miles de menores a lo largo del territorio nacional mediante programas y proyectos destinados a promover la educación como un derecho fundamental.

Le puede interesar: Producto muy solicitado para el regreso a clases que cuesta más de $200.000

Esta misión adquiere una relevancia aún mayor al enfrentarnos a una realidad alarmante: más de 400.000 niños, niñas y adolescentes detuvieron o abandonaron sus estudios a finales del 2022 e inicios del 2023, según cifras del Ministerio de Educación. Además, la tasa de deserción intra anual a nivel nacional, según datos de noviembre de 2023, se sitúa cerca del 4%.

Estos desafíos educativos se ven exacerbados por las dificultades que enfrentan las familias migrantes procedentes de Venezuela. La falta de estabilidad en su establecimiento y la ausencia de documentación necesaria llevan a pausar la educación, traduciéndose, en muchos casos, en una prolongación de la edad educativa.

"Sara Saldarriaga, Líder de Educación en World Vision, destaca: "Regresar a clases no es algo fácil de asegurar para todos los niños y niñas. Este debería ser un pleno ejercicio del derecho a la educación, y en esto influyen diferentes aspectos que hay que considerar como son las condiciones socioeconómicas de las familias, sus intenciones de buscar oportunidades en otros lugares o el costo que les implica cuando tienen varios hijos/as en edad escolar."

Para abordar estos desafíos, World Vision implementó durante tres años el proyecto "La Educación No Puede Esperar", financiado por el fondo de Emergencias para la Educación, Education Can not Wait y la Embajada de Canadá. Este proyecto se centró en mejorar el acceso a una educación de calidad, protectora y equitativa para la niñez y adolescencia migrante y refugiada que no asiste a la escuela por diversas razones, beneficiando a un promedio de 39.000 personas, incluyendo a la niñez y sus familias.

Lea también: ¿Quiere saber cómo va su hijo en el colegio? Paso a paso para descargar el boletín de notas

De 2021 a 2023, gracias a este proyecto, 1,687 niñas, niños y adolescentes que no estaban estudiando durante un periodo de 1 a 3 años lograron ingresar al sistema educativo colombiano en los departamentos de Antioquia, La Guajira y Norte de Santander. Esto se logró mediante el Modelo Educativo Flexible de Aceleración del Aprendizaje y la estrategia no formal de Refuerzo Escolar, avalada por el Gobierno Nacional. Estas alternativas ofrecen mejoras en las habilidades básicas de lecto-escritura, matemáticas y habilidades socioemocionales y para la vida.