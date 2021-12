Niños en Colombia ya pueden tener 'educación virtual' desde un celular 'flecha'

Sin duda, la tecnología ha sido gran protagonista durante la pandemia, el teletrabajo, la telemedicina, y la educación virtual se han convertido en parte del día a día. No obstante, pese al mayor uso de internet, por diferentes motivos, ya sean económicos y geográficos, muchos colombianos no tienen acceso a este servicio que es clave.

Las brechas sociales no solo se han hecho más evidentes, sino que se han profundizado por el desplome de la economía por los efectos de la pandemia. Entre estas está el limitado acceso a educación de calidad para los niños y jóvenes, sobre todo para aquellos que no cuentan con acceso a internet de los cuales se estima que en Colombia son alrededor de 6 millones los que no la tienen, sin mencionar la falta de acceso a dispositivos.

Para contrarrestar esta realidad, un emprendedor colombiano creó EducALL: #LlamadasParaEducar, se trata de la primera plataforma educativa que no requiere internet, ni caros dispositivos para cerrar la brecha digital y que funciona como una radio personalizada, interactiva y por demanda que además permite mantener y evaluar las clases como otras herramientas basadas en internet.

EducALL es como tener Spotify + Asistente de voz + Wikipedia + Traductor + Moodle + Recomendaciones de Youtube en teléfonos antiguos. Utilizamos los teléfonos móviles para romper las barreras de la educación.

“Con una línea telefónica, usando un “flecha” o celular básico, se accede a diferentes lecciones en audios, una especie de podcast por llamadas. Los niños tienen acceso a la búsqueda en Wikipedia haciendo que consulten contenidos indispensables para su formación. Mi sueño con estas #LlamadasParaEducar es que sin importar en qué condiciones o dónde se encuentre, cualquier niño pueda subirse a los hombros de gigantes como Newton, Borges o Bach, y tenga acceso a la mejor educación del planeta” comentó Daniel Garavito, creador de la plataforma educativa.

Llevar esta plataforma a cada niño o persona que lo necesite es posible teniendo en cuenta que el 99.3% del territorio nacional tiene cobertura en telefonía móvil, así podrán por medio de una llamada tener todas las ventajas de la educación virtual con costos mucho menores y una cobertura prácticamente universal.

Los niños y jóvenes en edad escolar tendrán la oportunidad de incentivar su curiosidad, de hacer preguntas, escuchar música, de explorar contenidos propios, hechos por sus profesores, y sobretodo de repensar su futuro.

Cabe mencionar que esta es una plataforma validada que fue seleccionada por Apps.co como uno de los 10 emprendimientos más destacados de su programa más reciente. Y hoy en día el equipo de EducALL trabaja para que con pandemia y sin importar donde nace cada niño, y sus condiciones de vida, acceda a la mejor educación.