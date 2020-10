Niños no deben salir a pedir dulces en Halloween, el llamado del ICBF a los padres

De cara a la celebración de Halloween y ante el alto número de contagio en algunas zonas del país, los mandatarios locales han optado por decretar toque de queda y 'ley seca' con el ánimo de evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de los colombianos.

Le puede interesar: ICFES adiciona dos días para presentar las pruebas Saber 11 Calendario A

"Debemos seguir garantizando el bienestar, la protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, por esa razón hacemos un llamado a todas las familias al autocuidado y a la responsabilidad para que pasemos Halloween en familia y en casa, evitando los recorridos los típicos barriales de casa en casa con los niños recogiendo dulces", dijo la directora del ICBF.

Arbeláez también pidió "tratar de no asistir a ningún lugar que represente una aglomeración, no hacer eventos o hacer fiestas, no invitar a terceros a las casas y una recomendación muy importante, que venimos promoviendo con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, a es no llevar a los niños más pequeños a donde sus abuelos ya que esas relaciones están generando mayores contagios sobre todo en nuestra población mayor".

En otras noticias: Las pantallas se renuevan para proteger los ojos en el teletrabajo

La directora del ICBF insistió en que "nos competen como sociedad y como colectivo cuidarnos y cuidar la vida de todos y, sobre todo, como lo establece la Constitución de nuestro país, poner los derechos de los niños por encima de los de los demás".

El llamado del ICBF se suma al de los ministerios de Salud e Interior, la Consejería Presidencial para los niños y la adolescencia. "El llamado es a que recordemos que no hemos salido de la pandemia, sino que se están saliendo con la pandemia, por esa razón tenemos que cuidarnos muchísimo y ser muy responsables y ejercer el autocuidado", indicó.