"No me arrepiento", asegura profesor que le pegó a un alumno por coger a patadas a un compañero

En los últimos meses se han conocido hechos tan impactantes como los de jóvenes peleando con armas blancas, prendiendo fuego a sus compañeros, o en casos más extremos suicidios por no soportar los acosos de los compañeros. Un informe de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, señaló que entre enero de 2020 y diciembre de 2021 hubo 8.981 casos graves de bullying en Colombia.

Sin embargo, esta no es una situación exclusiva de Colombia, y en muchos países de Latinoamérica se han conocido graves casos. Hace algunas semanas se viralizó un caso de un profesor que cansado de estos casos de bullying decidió reprender a un estudiante golpeándolo con una correa.

Se trata del profesor Daniel Mendiola, quien le dio correazos a un alumno en plena aula de clases, al ver que uno de los alumnos le estaba pegando patadas a otro. Todo quedó grabado en video por varios estudiantes que estaban en el aula de clases, lo que generó todo tipo de reacciones, incluyendo varias críticas.

Algunos lo cuestionaron por la falta de pedagogía a la hora de reprender al alumno, a tal punto que el profesor pensó que perdería su trabajo. A pesar de eso, dijo que no se arrepentía de nada.

“Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. No me arrepiento de nada”, dijo en su momento.

No obstante, al final el docente fue absuelto de las acusaciones: “Doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia tal como lo hice yo. Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que todos sepan que ser profesor no solo es hacer llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores"

Según publicaron medios peruanos, la máxima autoridad de la institución aseguró: “No toleraremos actos de acoso o maltrato escolar entre estudiantes, nuestro deber es educar y no permitir abusos de este tipo”.

Este caso, que se registró en la ciudad de Piura, Perú, ha sido tomado como ejemplo por muchos padres que dicen que para acciones tan graves como el bullying se deberían corregir con medidas drásticas.