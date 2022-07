Nuevos podcasts gratis para mejorar las habilidades en idiomas

Muchas personas se p0onen constantemente la meta de aprender un segundo idioma, no obstante, el tiempo o metodologías que no nos gustan suelen ser algunos de los principales obstáculos.

Teniendo en cuenta lo anterior, Babbel, la plataforma de aprendizaje de idiomas enfocada en conversaciones cotidianas, anuncia la incorporación de nuevos podcasts a su ecosistema.

La integración de estos contenidos de audio permite crear una experiencia de aprendizaje de idiomas más completa, ayudando a los usuarios a mejorar la comprensión oral, entender situaciones de la vida real en otros idiomas, aprender vocabulario, memorizarlo y mejorar la pronunciación.

Los podcasts de Babbel, bajados 10 millones de veces y escuchados por más de 1.000.000 de usuarios únicos, combinan una variedad de métodos de aprendizaje diferentes para ofrecer la mejor solución, tanto que, aquellos que han escuchado al menos una serie de podcast tienen un 30% más de retorno que los usuarios que nunca han escuchado uno.

“Lo principal cuando se está aprendiendo un nuevo idioma, después de estudiar sus reglas y estructura, es empaparse del lenguaje por todos los sentidos para desarrollar mayor fluidez y comprensión, por eso también resulta fundamental aprender a escuchar”, comentó Héctor Hernández, Curriculum & Enrichment Lead de Babbel y autor del podcast From Zero to Hero.

“Escuchar hablar a locutores nativos en situaciones auténticas en nuestros podcasts permite mejorar la comprensión oral y cimienta las bases para empezar a hablar: aprender a formar frases, acostumbrar el oído al ritmo y a los sonidos de cada idioma y familiarizarse con nuevas estructuras gramaticales” concluyó.

A continuación, los nuevos podcasts, que también están disponibles a través de Spotify y en la aplicación Apple Podcasts:

“Voices of Bell'Italia” o Voces de Bell'Italia: la mejor manera de aprender italiano es en la propia Italia. En el nuevo podcast bilingüe para principiantes, los oyentes están invitados a subirse a la parte trasera de un scooter Vespa y unirse a los narradores mientras cuentan los secretos sobre Italia y sus lugares. En cada episodio, se encuentran con un lugareño que le explica las tradiciones regionales y las especialidades culinarias de su ciudad natal, incluso aprenderá algo de vocabulario y expresiones regionales en el camino. Se puede escuchar en ⦁ Spotify

