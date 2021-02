"Creemos que este no es el momento del retorno porque las condiciones de bioseguridad no están dadas. No hay batería sanitaria en muchos colegios, no hay lavado de manos, no hay salas de enfermería, no hay insumos y una cosa es lo que dicen en medios de comunicación y otra la realidad de cada colegio", manifestó el dirigente gremial.

Le puede interesar: Queremos regresar a las aulas, pero las condiciones deben ser seguras: Fecode

De acuerdo con Ballesteros, la Secretaría de Educación de Bogotá notificó que hay por lo menos 100 colegios oficiales que ya están listos para que los estudiantes vuelvan a las aulas bajo la modalidad de alternancia.