Pese a estar inscritos, algunos estudiantes no pudieron presentar el Icfes

La estudiante Lina Alejandra Torres, citada en el colegio Claretiano de la localidad de Bosa, le dijo a RCN Radio que al llegar al plantel educativo le impidieron el ingreso para presentar la prueba al igual que a otras 20 personas.

"En la encuesta que me envió el Icfes me preguntaron si tuve contacto con alguien positivo para covid. Puse que sí, pero aclaré que mi prueba había sido negativa, no presentaba ningún síntoma. Sin embargo, me negaron la entrada al, igual que a varios compañeros. Jamás nos notificaron para decirnos que reprogramamos la prueba o que no asistimos", señaló la estudiante.

De la misma manera, Torres manifestó que se presentaron casos contrarios de personas que no llenaron la encuesta covid y sí pudieron ingresar a presentar las pruebas.

En contexto: Icfes le pide a estudiantes que presentarán pruebas Saber 11 cumplir protocolos de bioseguridad

Igualmente, a través de las redes sociales varios estudiantes manifestaron su malestar por la misma causa: "Dizque hay gente que no se enteró de la encuesta enviada por el Icfes y los dejaron pasar", dijo el usuario @onlysydel, a través de su cuenta de Twitter.

Entre tanto, @Humanismo20 señaló: "me cancelaron la prueba del Icfes por una encuesta de Covid-19 que estaban haciendo en los días pasados, ¿qué pasará con mi prueba? , ¿cuándo la podré presentar?".

A su vez, Yuliana Gómez (@Yuliana77070481) sostuvo: "Me parece injusto que después de realizar una encuesta con preguntas tan generales afirman que uno presenta Covid-19 y sea población en riesgo. De una manera tan despectiva el delegado de curso nos sacó afirmando que el Icfes no nos deja presentar la prueba".

Ante estas quejas, el Icfes respondió que era responsabilidad de los estudiantes reprogramar la prueba si contestó afirmativo a algunas de las preguntas de la encuesta Covid -19: "El protocolo señalaba que si algún usuario presentaba síntomas o tuvo contacto con alguien positivo para el virus, no podía ingresar".

La entidad precisó que quienes tuvieron que aplazar su examen por reportar casos relacionados con el virus pueden solicitar la reprogramación presentando una PQRS ante el Icfes y comunicando lo sucedido en el siguiente enlace: http://atencionciudadano.icfes.gov.co/pqr/radicar.php

Desde este lunes 19 hasta el miércoles 21 de octubre más de 12.000 estudiantes de grados 9° y 10° realizarán la prueba Pre Saber electrónica y en casa.