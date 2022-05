Señales para saber si mi hijo recibe bullying o si por el contrario es un acosador

En las últimas semanas, en el país se han conocido atroces casos de bullying, desde el joven que casi es empalado en su colegio en Caldas, pasando por el joven al que le incendiaron la cabeza en Envigado, hasta la jovencita que fue abusada por varios compañeros en un colegio de Bogotá.

Si bien estos son los casos más extremos, el bullying se puede presentar en todos los niveles, desde apodos e insultos, hasta agresiones físicas. No importa la edad o el curso, los niños están expuestos a estas situaciones. Algunas veces el acoso es tan sistemático, que los estudiantes le piden a sus padres no mandarlos al colegio.

El padre, la madre o cuidador a cargo podrían pensar que estas situaciones son conflictos naturales de la infancia, “cosas de niños”. Pero, ¿cómo saber si se trata o no de bullying?, ¿cuál es el límite y los signos de alarma?

Para Claudia Botero, doctora en Psicología e investigadora javeriana, el bullying es un ataque físico, verbal y/o psicológico que ocurre de forma sistemática o reiterativa contra una o varias personas, generando alto impacto en las víctimas. No está ligado a la defensa personal ni a la supervivencia, "más bien, aparece cuando hay un deseo de superioridad y se ejecuta bajo un disfrute personal”, dijo la experta a Pesquisa Javeriana.

No obstante, el concepto se ha empleado de forma indiscriminada para referirse a cosas que no necesariamente son matoneo, como lo asegura Carolina Morales, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana.

Por ejemplo, “imagine que a su hijo o hija le dicen en algún momento ‘eres tonto(a) porque no sabes pintar’, tenemos claro que puede llegar a ser un ataque que no está bien, pero hace parte de esos conflictos de la infancia que los niños deben aprender a manejar”, ejemplifica y reflexiona que no todas las conductas de los niños, niñas y adolescentes que tengan un tinte negativo se pueden calificar como bullying.

En la mente del bully