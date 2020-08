The Talks Yopal, una iniciativa para enseñar inglés en Casanare

Hoy en día, estas charlas tipo Ted, se desarrollan de manera virtual para todo tipo de público, para niños, jóvenes y adultos. Los espacios para los primeros se llaman The Talks Kids, y se llevan a cabo todos los sábados a partir de la 10 a.m. También está Be Moment o Be Someone para jóvenes y adultos, allí voluntarios de todo el mundo cuentan temas muy diversos de superación personal, de conectar propósitos con objetivos, pautas de crianza entre muchos otros.

Las personas que quieran participar pueden visitar la siguiente cuenta de Instagram @thetalksyopal, seguir sus historias, conectarse y ampliar sus fronteras a través de memorables conversaciones.