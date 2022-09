Test gratis para saber su nivel de inglés: No se demora más de dos minutos

El inglés se ha convertido en el idioma universal y es además, el idioma más hablado en el mundo. Por este motivo miles de personas deciden estudiarlo como segundo idioma ya que poseer un buen conocimiento y entendimiento del inglés le traerá ventajas tanto a nivel personal como profesional.

No obstante, es usual que muchas personas empiecen cursos de inglés y deserten en el intento, ya sea porque no sienten que están aprendiendo, por la falta de tiempo o simplemente porque no fue de su interés.

Uno de los motivos por lo que esto sucede es por qué empiezan cursos sin conocer su verdadero nivel de inglés, por lo que probablemente adelantan estudios que no son los más acordes a sus conocimientos actuales.

Test de inglés

Para todas aquellas personas interesadas en conocer de forma fácil y rápida su nivel de inglés, pueden hacerlo de la siguiente forma:

Con estas 20 preguntas de vocabulario inglés puede saber qué nivel tienes de inglés, hay palabras muy fáciles, palabras o expresiones intermedias y palabras difíciles o de nivel superior.

Si acierta 20/20 tenga por seguro que su nivel de inglés en vocabulario está bastante bien. Si supera las 15/20, realmente sigue estando bien, pero hay palabras que se le escapan. Más de 10/20 sería un aprobado bajito, y menos de 10/20 no aprobarías.

Piense bien la respuesta (sólo podrá pulsar una vez) y cuando la sepa, adelante, pulse y continúa con la siguiente. En total son 20 preguntas, cuando acabe una página pulse en siguiente para seguir:

Entrando al siguiente enlace podrá realizar el test: Test de inglés gratis.