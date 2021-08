Últimos días para aplicar a la beca Fulbright de estudios en Estados Unidos

El próximo viernes 06 de agosto vence el plazo para aplicar a la Beca Fulbright Hubert H. Humphrey de estudios de posgrado en Estados Unidos.

Se trata de una beca que tiene como propósito ofrecer a profesionales una experiencia de enriquecimiento personal, desarrollo académico y profesional en los Estados Unidos durante diez meses.

De acuerdo con los responsables de la beca, "los candidatos a este programa deben tener una destacada trayectoria profesional y experiencia sustancial en su campo, además de una alta capacidad de liderazgo y compromiso social".

Tenga en cuenta que la beca está dirigida a aquellos candidatos que cuenten con título de pregrado de un programa de mínimo cuatro años y un puntaje mínimo de inglés de 440 para el TOEFL ITP, 42 para el TOEFL iBT y 5.0 para IETLS Académico.

Los candidatos podrán aplicar en cuatro áreas académicas: desarrollo humano e institucional; derechos y libertades; sostenibilidad y comunidades prósperas.

Fulbright informó que a cada becario le será asignada una de las trece universidades anfitrionas del programa, "con el fin de realizar actividades que contribuyan a su formación académica y profesional".

Las actividades incluyen asistencia a seminarios de liderazgo, reuniones de networking y conferencias para discutir problemáticas globales.

Entre tanto, el programa cierra con una pasantía profesional de seis semanas, que dará al becario una experiencia de trabajo y relacionamiento en la sociedad estadounidense.

El Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Minnesota (Humphrey School of Public Affairs), Cornell University, University of California (Davis), American University (Washington College of Law) y Boston University, son algunas de las instituciones que en el pasado han formado a colombianos mediante Fulbright.

Las personas que quieran aplicar a la beca, podrán hacerlo a través de la web Fulbright Colombia.