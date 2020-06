Universidad Javeriana presentó cursos virtuales enfocados a la 'nueva normalidad'

César Tulio Ossa, director de Educación Continua de la Universidad Javeriana, explicó la oferta académica virtual que ha tomado relevancia a raíz de la crisis económica que vive el mundo como consecuencia del Covid-19.

Señaló que la posibilidad de estudiar online o a través de la virtualidad ha cobrado más fuerza en medio del confinamiento, por lo que, a su vez, se han creado incentivos económicos para que las personas puedan acceder a estos cursos de formación continua.

"En los cursos virtuales que estamos teniendo tanto de oferta como demanda ha sido bastante alto realmente. Nosotros hemos crecido en la educación continua en un 35%, o sea que sí está sucediendo, las personas sí están buscando el tema virtual y eso nos anima a seguir siendo un curso en oferta tanto virtual como online", reveló Ossa.

Y frente a la nueva normalidad que debe asumir el país, explicó que desde la Universidad se están ofertando encaminados a ella. "Por ejemplo, estamos ofertando un curso de 'Gestión de Restaurantes', y estamos sacando una serie de cursos alrededor de este tema para poder ayudar a este gremio que está bastante golpeado", sostuvo.

Otro de los cursos en los que está incursionando la Javeriana, "es un tema de cuidado de mascotas en estas épocas, tenemos unos cursos cortos alrededor de este tema y así sucesivamente, (...) porque yo creo que lo que estamos enfrentando es que las personas necesitan cosas muy puntuales y por eso están buscando todo un tema de certificaciones internacionales en ciertas habilidades y competencias es lo que en este momento la tendencia está marcando", indicó.

De acuerdo con Ossa, la Universidad Javeriana, desde hace varios años, "viene desarrollando y ofreciendo estrategias educativas no formales con el mismo nivel académico. Se trata de una variada oferta de diplomados, cursos y seminarios, orientados a empresas públicas y privadas, así como a personas profesionales, no profesionales, aficionadas a diferentes temas, jóvenes, etc., que deseen adquirir nuevos conocimientos".

Costos

En cuanto a los costos, aseguró que, “hemos hecho unos ajustes para la oferta que tenemos y hemos bajado bastante el valor de los programas teniendo en cuenta muchos factores y estamos ofertando uno cursos gratuitos que tenemos montados en la plataforma con 'Javeriana X’ que son cursos gratuitos de 40 horas en promedio”.

Y señaló que las personas que acceden a estos cursos reciben certificaciones internacionales que otorgan:

TOGAF: Una credencial utilizada en todo el mundo, símbolo de confiabilidad y reputación de quienes la obtienen, ante empresas y empleadores.

Una credencial utilizada en todo el mundo, símbolo de confiabilidad y reputación de quienes la obtienen, ante empresas y empleadores. A GILE: Valora los conocimientos adquiridos sobre las llamadas prácticas agiles, hoy en día imprescindibles para todo tipo de proyectos empresariales.

Valora los conocimientos adquiridos sobre las llamadas prácticas agiles, hoy en día imprescindibles para todo tipo de proyectos empresariales. Adicionalmente, con el respaldo de prestigiosas instituciones, algunos programas ofrecen preparación para otras certificaciones y mejores prácticas, como Ethical Hacking (Seguridad Informática), ITIL® 4 (Gestión Tecnológica Informática) y examen PMP (Project Management Professional).

Así como Insignias Digitales, las cuales pueden ser enlazadas a las redes personales para que puedan ser consultadas por potenciales empleadores, patrocinadores, aliados reclutadores y colegas, abriendo infinidad de oportunidades a su titular.