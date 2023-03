[Video] Profesor compone canción para que sus estudiantes sepan cómo denunciar abusos

Todos recordamos a muchos de los profesores con los que estuvimos en el colegio porque marcaron una etapa en nuestra infancia y formación.

Y es que la relación entre profesor y alumno es un vínculo que puede ser inspirador para orientar, reforzar y enseñar, pero de no hacerlo de forma correcta puede generar que el alumno no quiera estudiar ni saber nada de determinada materia.

Afortunadamente, son muchos los profesores que conocen del papel tan importante que ocupan en la vida de sus alumnos y siempre buscan dinámicas y formas para lograr que sus alumnos aprendan y no pierdan interés.

Recientemente, se viralizó el caso de un profesor que les enseña a sus alumnos a denunciar casos de abuso o tocamientos indebidos a través de la música.

Se trata de Pitter Abisai Corral, docente méxicano, que ya se convirtió en todo un influencer en educación ya que sus canciones educativas le han permitido llegar a más de 300.000 seguidores en TikTok.

La canción sobre abuso ha generado muchos aplausos y cientos de padres de familia piden que más profesores utilicen esa misma pedagogía.

"Si alguien se me acerca y me quiere tocar y aunque lo conozca me incomoda yo le digo ¡NO!, fuerte digo ¡NO!, y cuento sin miedo lo que me pasó. Yo sé cuidar mi cuerpo. Yo sé cuidar mi cuerpo. Si alguien se me acerca y me quiere tocar a base de regalos o amenazas yo le digo ¡NO!, fuerte digo ¡NO!, y cuento sin miedo lo que me pasó", dice la canción que puede escuchar a continuación:

