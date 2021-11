Cada fin de año, cientos de miles de bachilleres deben presentar las pruebas del Icfes como requisito para graduarse e ingresar a la universidad. Esta semana el Icfes informó que ya inició la apertura del proceso de inscripción para las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, que se realizarán en sitio, el domingo 27 de marzo de 2022, bajo la modalidad lápiz y papel.

La prueba de ensayo Pre Saber, que familiariza a los estudiantes con el tipo de preguntas y el ambiente de la prueba Saber 11, se desarrollará adicionalmente bajo la modalidad electrónica en casa, el mismo día.

El registro y recaudo ordinario se llevarán a cabo entre este miércoles 10 de noviembre y el martes 30 de noviembre, y el registro y recaudo extraordinario irán del 3 al 14 de diciembre. La publicación de citaciones se realizará el 12 de marzo del próximo año.



Con la prueba Saber 11, el Icfes busca proporcionar al estudiante elementos que le permitan realizar una autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida, comprobar el grado de desarrollo de sus competencias y contribuir a la evaluación de la calidad de la educación en los establecimientos educativos del país.

“Por eso, recordamos a los rectores y los establecimientos educativos la importancia de realizar el proceso de inscripción de sus estudiantes a tiempo, para que no se vea afectado su proceso hacia la educación superior”, enfatizó la directora General del Icfes, Mónica Ospina.

La funcionaria recordó que esta prueba está dirigida no solo a estudiantes que están por finalizar el grado 11 en establecimientos educativos del país o institutos de validación, sino que también pueden inscribirse, de manera individual, personas graduadas que deseen mejorar su puntaje o que no hayan presentado el examen con anterioridad.



Por último, a la prueba Validantes se pueden inscribir las personas que no se encuentran matriculadas en una institución educativa y que quieran alcanzar su título de bachiller, siempre y cuando para la fecha de presentación del examen ya hayan cumplido 18 años. El Instituto también ofrece esta prueba a los ciudadanos venezolanos residentes en Colombia.



Todas las consultas relacionadas con inscripciones, citaciones y resultados pueden hacerse a través del portal icfes.gov.co, en la página de inicio o en la pestaña exámenes. La fecha de publicación de los resultados individuales de la prueba Saber 11 Calendario B será el sábado 28 de mayo de 2022 y la de resultados de Pre Saber y Validantes, está agendada para el sábado 4 de junio de 2022.

El Icfes recuerda a las instituciones educativas y estudiantes individuales realizar el proceso de inscripción y el pago de manera oportuna para evitar costos adicionales. Para mayor comodidad y seguridad el recaudo de cualquiera de los tres exámenes se podrá realizar en línea y sin salir de casa, a través del botón de pago PSE. Igualmente, el pago se puede realizar de manera presencial en las sucursales de Davivienda y el Banco de Bogotá, y en corresponsales bancarios autorizados por el Banco Davivienda, los cuales se pueden consultar en el siguiente enlace https://bit.ly/3ohaOej