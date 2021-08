El duro relato de hombre que se lamenta de no haberse vacuna a tiempo

Postergó la vacuna y acabó con hospitalizado

Travis Campbell se mostró confiado en que aún tenía los anticuerpos porque ya había superado la covid. Y es que su decisión de postergar la vacuna obedeció a que fue operado de una rodilla y tuvo un reciente trasteo. Por eso aplazó por un tiempo la vacunación.

Y es que luego de haberse contagiado de nuevo, el hombre lleva desde el pasado 22 de julio luchando para sobrevivir a las dificultades en que lo puso la covid.

Hoy en día, en medio de las consecuencias que le ha dejado la neumonía que le provocó el coronavirus, hace un llamado a que se entienda la necesidad de la vacunación.

"No estoy tratando de menospreciarte. Estoy tratando de hablar contigo para que entiendas que no quiero ir a tu funeral y no quiero que vengas al mío. La nueva variante delta te acabará tan rápido que no volverás a levantarte. Quiero que la gente entienda que tienen una opción, pero necesitan tomar esa decisión. No vale la pena la apuesta", dijo.