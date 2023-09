El error del meme "Cuando sea millonario, habrán señales" que casi nadie nota

"Cuando sea millonario, no diré nada, pero habrá señales". Desde hace varias semanas, ese meme y diversas variaciones han inundado las redes sociales. "Cuando cumpla 40 años, no diré nada, pero habrá señales", "Cuando me paguen la quincena, no diré nada, pero habrá señales"...

Aunque la mayoría lo escribe de forma correcta, muchos cometen el error de poner "habrán" en lugar de "habrá". Y es que, seguramente, creen que sólo es incorrecto escribir "hubieron" con el uso impersonal del verbo 'haber'. De hecho, también es un error "habían" y "hayan" en esos casos. ¿Por qué?

A saber: los verbos tienen formas impersonales cuando no tienen sujeto específico y, por lo tanto, sólo se conjugan en tercera persona y singular; de ahí el error de 'habían' y 'habrán', pues están en plural.

En el caso de 'haber', su uso es impersonal cuando significa 'existir' u 'ocurrir', o cuando se refiere a algo que se debe hacer: "Habrá que ir", "Habrá que esperar", "Hay que tomar la medicina". También si se habla de una actividad que va a celebrarse: "Habrá una carrera", "Había una fiesta".

Entonces, así que es incorrecto escribir "habían muchas palomas" o "hubieron billetes" (es "había muchas palomas" y "había billetes"), también lo es "habrán señales". En resumen, la frase "Cuando me gane la lotería no diré nada, pero habrán señales" es incorrecta.

Ahora bien, eso no significa que escribir "hubieron", "habían" y "habrán" sea siempre un error. El verbo 'haber' también se usa "para conjugar otros verbos en los tiempos compuestos", como bien lo explica la Real Academia Española. En ese caso, se vuelve un verbo auxiliar y deja de ser impersonal porque tiene un sujeto definido. Ejemplos, "¿mis hermanos ya habrán hecho la tarea?", "Cuando Tomás y Johan hubieron comido, se fueron al baño".

Otro uso de 'haber' como 'auxiliar' es cuando va acompañado de infinitivo y denota deber. "Hubieron de quedarse con sus madres", "Habrán de ahorrar para casarse".