El fenómeno que ocurre cada 200 y se podrá ver en estos días

Estamos en agosto, el mes en donde ocurren diferentes fenómenos que pueden afectar en tu rutina. El más común es el de mercurio retrógrado, por lo que muchas personas están sintiendo que algunas no le salen o se sienten estancados. En medio de todo esto, hay un fenómeno que ocurrirá en el sistema solar en los próximos días.

Siete planetas estarán retrógrados y esto hará que muchas cosas cambien al rededor de uno, por lo que afectará directamente a algunos signos del zodiaco. Además, lo que sucederá es que los siguientes planetas se alinearán y esto traerá consigo muchos factores que lo harán sentir extraño a usted.

Según indicó la NASA, este suceso es un "cambio aparente en el movimiento del planeta a través del cielo. No es real en el sentido de que el planeta no comienza físicamente a moverse hacia atrás en su órbita. Simplemente, parece hacerlo debido a las posiciones relativas del planeta y la Tierra, y cómo se mueven alrededor del Sol", expresó.

Además, el astrólogo, Carlos Javier Aranzales, indicó que este proceso es para analizar todo lo que estamos haciendo. Es decir, hacer una reflexión como un tipo de "chequeo", en donde se hace un balance de cada una de las acciones. Es decir que por lo anterior, se puede afectar el signo de uno y traer complicaciones en la vida.

Esta es la lista de planetas con su respecto signo que se afectará con el fenómeno que ocurre cada 200 años.

Siete planetas que retrogradan

Mercurio retrógrada en Virgo

Venus en Leo

Neptuno sobre Piscis

Saturno en Piscis

Plutón en Capricornio

Urano en Tauro

Júpiter en Tauro