El increíble caso del hombre que le creció un diente en la nariz

Un increíble, pero real caso, está sacudiendo a las noticias locales en New York (Estados Unidos). Se trata de un hombre de 38 años de edad, que acudió al otorrinolaringólogo porque sentía un objeto en su nariz que no lo dejaba respirar cómodamente.

Ante esto, el especialista realizó algunas radiografías y exámenes para determinar qué era lo que causaba el dolor. Al sujeto le identificaron una desviación en su tabique, y en efecto había una obstrucción que impedía que pudiera respirar con total normalidad.

No obstante, y lo más impresionante del asunto es que, según lo informó el diario español Gizmodo citando un artículo científico publicado por New England Journal of Medicine, a este hombre le había crecido un diente en una de sus fosas nasales, que hacía un desgarro en la piel y tenía una medida de dos centímetros.

Los especialistas aún no se explican como este fenómeno creció en esta zona cuando no debería de estar allí, por lo mismo, fue necesario hacer exámenes a más profundidad.

Una tomografía computarizada arrojó que este diente aún estaba creciendo dentro de la nariz de este hombre, que no se explicaba este extraño suceso.

Posteriormente, los médicos determinaron que esto se llama un diente ectópico, término que se le denomina a una colocación que no es normal en diferentes partes del cuerpo, es decir, como los casos de las personas que nacen con un dedo adicional y otras anomalías como es el caso de esta persona.

Después de este dictamen, este sujeto fue intervenido en una cirugía, aunque el tema aún es investigado. Tiempo después los expertos hicieron seguimiento durante 3 meses para saber si los problemas de respiración continuaban, y pudieron saber que esto mejoró de manera notoria.