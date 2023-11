Llega fin de año y uno de los grandes propósitos para muchas personas es ahorrar para poder hacer las compras respectivas y de esta manera vivir unas muy buenas fiestas.

No obstante, el ahorrar dinero no siempre es fácil, ya que la poca disciplina, planificación o pocos ingresos, generan que esto no sea tan accesible.

Sin embargo, existen métodos para que pueda ahorrar una buena plata y en poco tiempo y sin ver afectado su bolsillo, por lo que es posible que al final de este periodo consiga 500.000 pesos en tan solo 30 días.

Tenga presente que antes de iniciar el ahorro, deberá definir el dinero que va a separar a diario, si su objetivo es ahorrar los $500.000 dentro de los próximos 30 días, podrá guardar 17.000 pesos diarios.

En dado caso que no pueda cumplir con la meta, también hay otra estrategia que le ayuda a ahorrar 465.0000 pesos en este mismo periodo.

Para cumplir con el reto deberá guardar esta cantidad de dinero por día:

$1.000 el día 1

$2.000 el día 2

$3.000 el día 3

$4.000 el día 4

$5.000 el día 5

$6.000 el día 6

$7.000 el día 7

$8.000 el día 8

$9.000 el día 9

$10.000 el día 10

$11.000 el día 11

$12.000 el día 12

$13.000 el día 13

$14.000 el día 14

$15.000 el día 15

$16.000 el día 16

$17.000 el día 17

$18.000 el día 18

$19.000 el día 19

$20.000 el día 20

$21.000 el día 21

$22.000 el día 22

$23.000 el día 23

$24.000 el día 24

$25.000 el día 25

$26.000 el día 26

$27.000 el día 27

$28.000 el día 28

$29.000 el día 29

$30.000 el día 30

De esta manera podrá lograr el objetivo de llegar a esta cantidad de dinero y tener lo suficiente para poder cumplir con sus objetivos de fin de año.