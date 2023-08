El mejor método para ahorrar dinero haciendo mercado.

Con la dura situación económica que viven actualmente en los hogares colombianos a causa de los altos índices de inflación, los ciudadanos optaron por reducir gastos y comprar solamente los productos de la canasta familiar esenciales para sobrevivir.

Si bien, reconocidos almacenes de cadena están lanzando promociones y descuentos constantemente en la que los usuarios pueden conseguir alimentos de calidad a muy buenos precios; existen otras alternativas para que el mercado le salga un poco más económico y pueda llevar más productos.

Consejos para hacer mercado y que le salga barato:

Los expertos en mercadeo indicaron cuáles son los tips infaltables a la hora de economizar en el supermercado:

1. Hacer una lista detallada de los productos: al llevar un listado establecido, evitará ser adquirir productos que no necesita o que ya tiene en su hogar. Además, al conocer lo que le hace falta irá directo a escogerlo. Esto le ahorrará tiempo y dinero.

2. Compare precio: conociendo los artículos que necesita puede buscarlos en distintos almacene y ver en cuál de ellos los puede comprar más económicos. Por ejemplo, los productos de aseo los pueden comprar en un establecimiento y los alimentos de plaza en otros.

3. Evite ir a mercar con hambre: el ir a comprar con el estómago vació produce que el cerebro busque cómo saciar el apetito, así que elegirá más productos y muchas veces estos son innecesarios.

4. Comprar productos de uso frecuente en gran cantidad: para nadie es un secreto que adquirir artículos en tamaño familiar genera un ahorro mayor, ya que el precio por unidad se reduce. De igual forma, no tendrá que salir en repetidas ocasiones para compra el mismo producto.

5. Compre marcas propias: los elementos vendidos bajo el mismo nombre del supermercado suelen ser mucho más económicas que las marcas reconocidas, puesto que los fabricantes no tienen tanto poder en el mercado.

6. Alimentos en cosecha: Opte por los productos que estén en cosecha, así conseguirá precios más bajos. Le puede resultar útil buscar recetas diferentes para transformar sus ingredientes y así variar los sabores.

Así las cosas, el aplicar estos consejos cada vez que necesite abastecer su nevera le ayudará a que mensualmente le quede un poco más de plata, la cual puede ser usada para cubrir otras obligaciones.