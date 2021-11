El origen de la arepa: ¿colombiana o venezolana?

La arepa ha sido uno de los alimentos de mayor tradición en Colombia y en algunos países de América Latina, ya que este producto que está hecho a base de maíz, tiene un largo proceso de elaboración y fue adoptado especialmente en las mujeres.

Pero para precisar los origines de este suculento plato, tenemos que devolvernos en el tiempo y situarnos en el año 1942, ¡sí!, el año en el que Cristóbal Colón descubrió el continente Americano, para ese tiempo los indígenas quienes todos los días se alimentaban con el grano dorado como lo denominaban, hicieron esta creación que consiste en la cocción del maíz, para posteriormente realizar la masa y organizar la forma plana y redonda de la arepa.

Sin embargo, durante muchas décadas, ha existido un 'rivalidad' entre venezolanos y colombianos, porque según sus definiciones, este producto es originario de su país, aunque existan muchas clases de arepas en ambas naciones.

Aunque los datos confirman que su palabra viene de la jerga indígena 'erepa', esta es proveniente de la tribu venezolana cumanagotos, un dato no menor que podría describir que este amasijo en forma de ronda es proveniente del país vecino. Pero esto no es del todo cierto, ya que se cataloga que en el año 1819 en la conformación de la Gran Colombia, este producto era el que principalmente consumían todos los habitantes de la región que no conocía ninguna frontera, algo que compartían países como Ecuador, Panamá, Colombia y Venezuela.

Entonces se podría denominar que Ecuador y Panamá, también tienen incidencia en el origen de este alimento, pues aunque hacían parte de esta sola nación; solo era en la zona norte donde más se consumía; entonces se puede tomar la decisión de que la arepa es colombiana pero también es venezolana, sería como decir qué fue primero si el huevo o la gallina.

Sin embargo, algo que también queda muy claro en los datos, según la Academia Colombiana de Gastronomía, la arepa es considerada como un patrimonio gastronómico, y no es para menos, ya que el país presenta la mayor cantidad de clases de arepa, porque cada región, municipio y corregimiento del país, tiene una forma distinta de comerse este plato prehispánico.

Aunque su materia prima es la misma, cada colombiano le tiene un acompañamiento diferente para que la pueda disfrutar a cualquier hora del día.

Arepa rellena, de huevo, paisa, santandereana, valluna, con chorizo, dulce, boyacense, con bocadillo, con queso, con jamón, con mantequilla, con salchicha, asada, frita, al horno, con pollo, con carne, en salsas, con picadas, con rellena, con vegetales, con chocolate, con fruta, entre otras variedades, hacen de este platillo el más exquisito, que sigue y seguirá acompañando a las familias colombianas.