El 'pequeño Picasso' que con solo 11 años vende cuadros a más de $600 millones

La madre del joven, Elsa Valencia, contó en entrevista con BBC que su hijo es toda una celebridad y que le piden entrevistas a diario, aunque ella quiere que pueda estudiar y tener momentos normales que cualquier niño de 11 años tendría.

"Mi hijo es un artista, pero no es un celebrity. Es, ante todo, un niño (...) Queremos que vaya a la escuela, que estudie música, que toque el piano, que aprenda a leer y escribir en español, que salga con sus amigos al parque", dijo a la BBC.

Mucho de lo recaudado con su arte lo ha donado a organizaciones como amfAR y Unicef. Y más recientemente destinó el 100% de las ganancias por la venta de una impresión de su obra original Invasion of Ukrainepara apoyar a niños de ese país.

Recuerda que desde niño mostró grandes aptitudes para pintar, aunque claramente no lo hacía de forma convencional: "Cuando tenía unos cuatro años y dibujaba, yo solía corregirlo (...) ¿Andrés, tenemos dos ojos, no tres. ¿Y por qué estás haciéndole la nariz donde va la oreja? No hagas así la cara', le decía".

Luego de 2 años, sus familiares y amigos empezaron a comprar sus dibujos. Entre los interesados también estaba Bernie Chase, su actual representante quien solía ir a su casa los fines de semana.

Con el consentimiento de los padres, Bernie Chase empezó a contactarse con reconocidos medios y directores, como Nick Korniloff, quien es la cabeza de Art Miami, una de las ferias más reconocidas de Estados Unidos. El motivo de la llamada era para realizar el debut del pequeño en el evento.

Desde ese momento, el talento del pequeño resaltó por si solo, y comenzó a hacerse un camino en el mundo del arte donde ya tiene un nombre y busca seguir afianzándose.