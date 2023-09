El tipo de café que toma refleja cuál es su personalidad real

Café cappuccino: El café cappuccino es otra mezcla de café espresso y leche vaporizada, pero con una proporción diferente de ingredientes. Se caracteriza por su capa de espuma más abundante y su sabor equilibrado. El café cappuccino se asocia con una personalidad sofisticada y elegante, perfecta para aquellos que buscan disfrutar de una experiencia de café refinada.

Café cortado: El café cortado es una combinación de café espresso y una pequeña cantidad de leche. Se caracteriza por su sabor intenso pero suave. El café cortado se asocia con una personalidad audaz y atrevida, ideal para aquellos que buscan un equilibrio entre la intensidad del espresso y la suavidad de la leche.

De acuerdo con un estudio realizado por la psicóloga clínica Ramani Durvasula, autora del libro YouAre Why You Eat: Change Your Food Attitude, Change Your Life (Skirt!, 2013), aunque en la mayoría de las personas hay cualidades similares, no significa que determinen su carácter.