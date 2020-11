Elizabeth Loaiza comienza a quedarse sin cabello por las quimioterapias

Desde que le fue diagnosticado el cáncer de útero, la modelo Elizabeth Loaiza ha compartido con sus seguidores cada paso en este proceso, para ser un ejemplo y motivación para otras mujeres que pasan por esta situación.

Lleva ya siete quimioterapias y hace algún tiempo tomó la decisión de cortar su cabello, para evitar que fuera más traumático cuando comenzara a caerse por sí solo. Y el momento llegó.

Recientemente reveló que estaba tomando un café y su pareja le dijo que se le estaba cayendo el cabello y le tomó una foto para mostrarle. “Inmediatamente me toqué la cabeza y le pregunté: ¿A dónde? (risas) Dios mio, ¡dime ya!. Se levantó del asiento y me agarró a tomarme una foto. Aquí está el resultado. Yo solo sonreí y le dije amor calveame, obvio me respondió que no”.

A través de sus redes sociales, la caleña, de 31 años, reveló a sus seguidores que las quimioterapias han desencadenado en cansancio, gastritis, mareos, náuseas, vómito y estreñimiento. Por ello, admitió que no le importa si se le cae o no el cabello, de hecho, confesó que se le han caído ya las pestañas y parte de sus cejas, pero lo que sí le importa es su salud.