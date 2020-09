Ella es Lasagna, la gata que abandonaron por gordita y consiguió un nuevo hogar

La semana inició con una buena noticia para 'Lasagna', la gata que se hizo viral hace unos días porque sus dueños la habían abandonado en un refugio ubicado en Filadelfia, Estados Unidos, debido a su sobrepeso. La felina consiguió un nuevo hogar que le dará todos los cuidados para que baje de peso.

Le puede interesar: "Rata gigante" fue sacada de una alcantarilla de México y esta es la verdadera historia

La historia de la mascota se dio a dar a conocer a través de las redes sociales de la ACCT, un grupo local de control y cuidado de animales, donde se volvió tan popular, que una famosa marca de alimentos congelados compartió su situación para llamar la atención de interesados.

Lasagna the Chonky cat is grateful for all the attention she's getting! Interested in adopting and helping her get to a healthy weight? Info here: https://t.co/oRJt73DbSl Can’t adopt? Consider helping us help cats in need by donating to our Stella Fund: https://t.co/43niur6zRR pic.twitter.com/dfX2VA3qBo — ACCT Philly (@ACCTPhilly) September 23, 2020

Sarah Barnett, directora de desarrollo y comunicaciones de ACCT, aseguró al medio local Philadelphia Inquirer, que "desafortunadamente el animal tiene mucho sobrepeso, lo que puede crear muchos problemas médicos".

Luego de que la historia de 'Lasagna' (Llamada así por la comida favorita del Galfield) se viralizara, consiguió hogar en poco tiempo. “Llegó a un hogar increíble dedicado a ayudarla a alcanzar un peso saludable”, escribió el refugio junto a una foto de Lasagna con sus dueños, la familia Hammer de Nueva Jersey.

Lasagna 🐱has been adopted! 🙌 she went to an amazing home dedicated to helping her get to a healthy weight. Thank you to EVERYONE who spread the word, we are so happy she will get the care (and veterinary and diet support) that she needs 🥰 pic.twitter.com/3htzjlXxlB — ACCT Philly (@ACCTPhilly) September 25, 2020

Luego de esta historia, muchos de los voluntarios del refugio llamaron la atención sobre otros animales, "cuando mucha gente está interesada en una mascota, uno se siente mal por los demás", dijo Barnett al Philadelphia Inquirer. "Nuestra esperanza es que todos los que querían a Lasaña, o tal vez un tercio de ellos, vengan y adopten, o sepan que estamos aquí cuando estén listos".

Lea también: Profesor sorprende a estudiante entre las cobijas en plena clase virtual