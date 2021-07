Una conmovedora historia le está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales, despertando la solidaridad de miles de usuarios con una solitaria mamita que, tras preparar un Baby Shower para celebrar la llegada de su bebita, ninguno de sus invitados asistió.

"Me dejaron vestida", fue lo primero que escribió la mujer al dar a conocer su historia en su cuenta de redes sociales. Posteriormente contó lo sucedido.

Según la publicación de Marysol López, como se llama la futura mamá que vive en Mazatlán, Sinaloa, quiso hacer para su bebé la tradicional reunión con que se les da la bienvenida al mundo; fue por eso que preparó un Baby Shower e invitó a amigos y familiares para compartir su alegría.

Todo estaba listo para el anhelado evento, pero comenzaron a pasar las horas y ningún invitado llegaba; el tiempo transcurrió y la mujer entendió que ninguno de los esperados asistiría a la fiesta que hizo por su bebé.

Además de la tristeza con esta situación, la mujer también sentía preocupación por la cantidad de comida y pasabocas que había preparado para sus invitados, la cual debía desecharse o se dañaría ya que no sería consumida.

En medio de la decepción, la mujer tomó valor y publicó una imagen de la fiesta y contó lo que le sucedió. En su mensaje además dijo que quería compartir la comida con quien quisiera y que "no importa si no llevan regalo".

“Quienes gusten venir a comer, no importa que no traigan regalo, solo no deseo que no se quede la comida. Me dejaron como novia de rancho: vestida y alborotada en mi baby shower. Quien guste venir mandé mensajito y les pasó la dirección por inbox”, escribió.

La historia comenzó a hacer eco entre usuarios que la fueron compartiendo hasta el punto de hacerla viral. Sorpresivamente la futura mamita comenzó a recibir mensaje de apoyo y hasta de personas que decidieron ir hasta su casa a acompañarla.

La historia dio un giro total ya que finalmente la homenajeada terminó rodeada de decenas de personas que le llevaron varios regalos.

Finalmente la mujer pudo tener un bonito Baby Shower y así lo dio a conocer en redes, donde agradeció toda la solidaridad recibida, además de lamentar y enviar bendiciones a quienes se burlaron de ella.