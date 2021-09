Ella, dijo que jamás en algún hospedaje debería ser usada la máquina de café. “Nunca, nunca jamás jamás jamás jamás utilices la máquina de café en una habitación de hotel porque aparentemente, a algunas personas les gusta usarlo como urinario, así que no me importa lo adicto que seas al café, no toques la cafetera”, dijo.

Angela Riihiluoma dijo igualmente que jamás deben ser utilizados los vasos que son puestos en el baño. “Aparentemente, las amas de llaves solo tienen un tiempo limitado para preparar una habitación y, la mayoría de las veces, simplemente las limpian y no los lavan”, indicó.