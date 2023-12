Durante esta época navideña es común que las personas expresen su cariño a familiares o amigos mediante regalos como mascotas que, en la mayoría de casos y por falta de responsabilidad, tristemente terminan en la calle semanas o meses después.

El médico veterinario especialista, Cristián López, manifestó que se ha vuelto una práctica recurrente que las personas asuman que regalar un perro o un gato sea una buena opción, cuando las consecuencias pueden ser negativas.

“Lo más importante es que cuando vayan a comprar o adoptar un animalito tengan en cuenta que él no se va a quedar pequeño toda la vida, va a crecer y tener necesidades”, mencionó el profesional.

Entre las recomendaciones que se deben tener en cuenta es que es importante contar con recursos económicos para suplir las necesidades básicas como alimentación, un espacio apropiado, atención veterinaria, medicamentos y sobre todo paciencia y amor, para sostener la vida de este ser por mínimo 12 a 18 años.

Diana Milena Rodríguez de la Fundación Ecohuellas aseguró que cada temporada se encuentra con casos de mascotas abandonadas, inclusive, con perros y gatos de raza cuyos dueños se dan cuenta que no los pueden tener.

“Los animales no se deben dar como regalos porque ellos no son objetos, no podemos pensar en regalarlos como un juguete sin tener ninguna conciencia sobre si ese animalito estará en ese hogar de manera permanente y si contamos con los recursos necesarios para brindarles una vida de calidad”, expresó

Por esta razón es necesario tener presente que los animales tienen emociones y sentimientos, son una compañía que de hecho en los últimos tiempos han empezado a formar parte núcleos familiares en los que no se incluyen niños y si llegan como un obsequio durante fechas especiales como cumpleaños, amor y amistad o navidad, debe ser bajo una decisión tomada con responsabilidad, para mitigar los casos de abandono que con frecuencia se generan durante los primeros meses del año.

Es innegable que las mascotas o animales de compañía pueden hacer que el tiempo sea mucho más agradable y para ello se debe analizar las posibilidades al momento de comprar o adoptar alguno de ellos.