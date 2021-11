En imágenes: Joven le regala un viaje al hombre que lo cuidó de niño

En Uganda un hombre de 74 años de edad llamado Wilson Dhabangi se subió a un avión con rumbo a Nairobi. Lo especial de esta historia es que comenzó años atrás cuando Wilson, en un acto de amor y bondad, decidió visitar cada domingo a un pequeño llamado Henry.

“Me visitó cada domingo que estuvo abierta la escuela. Fueron aproximadamente 100 domingos entre 1997 y 1999. No recuerdo un solo domingo en que no me visitara. No importaba si llovía o no, si se sentía enfermo o bien, el vendría en su bicicleta para visitarme”, comentó Henry en sus redes sociales.

Este pequeño era Henry Mutebe, hoy bloguero, quien decidió devolver un poco de ese amor que recibió cuando niño, tras perder a su padre en 1996 y estar alejado de su madre por casi tres años.

