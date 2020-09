Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, no ha parado de estar en la mira de los internautas debido a que recientemente se realizó cinco cirugías en su rostro.

La controversial influencer también ha estado muy agradecida con sus seguidores, ya que en varias ocasiones le ha resaltado que sin ellos no habría podido operarse y mucho menos comprarse un apartamento en una mejor zona de Bogotá.

Lee también: Revelan nuevo manuscrito de Gustavo Cerati de la letra ‘Tracción a Sangre’

Sin embargo, la felicidad le duró poco, pues luego de adquirir oficialmente uno de sus sueños, la administradora de dicho conjunto residencial le advirtió que muchas personas no van a estar de acuerdo con que ella viva allí.

Además, le puso unas condiciones para no tener problema cuando se mude. “La señora de la administración me dijo que muchas personas iban a estar con mucho odio, envidia, mucha rabia porque yo iba a estar allá viviendo, que ellos son estudiados y que yo ojo por ahí vaya a grabarlos ¡Ay amor! Yo ni siquiera he grabado al vecino de al lado ¿Ustedes lo conocen?”, expresó Epa en sus historias.

Seguido de esto se mostró un poco nostálgica, asegurando que ni siquiera se ha mudado y ya la están juzgando solo por lo que ven en la pantalla.

“Yo me sentí un poquitico mal, como si fuera una bacinilla, porque marica tú esforzarte por trabajar tan duro y tanto para que te digan tu eres una figura pública y aquí no te quieren (...) pero de pronto las personas que me odian terminen siendo mis amigos o es que las personas no se han dado cuenta que yo he cambiado”, añadió.

Lee también: Falleció el cantante y acordeonero Miguel Durán Junior, intérprete de 'La camisa rayá'

Finalmente, no se aguantó y rompió en llanto. “Yo he estado muy triste porque me han pasado tantas cosas. Yo he cambiado mucho, tú no sabes cuánto, yo he dejado de consumir drogas, el alcohol, me alejé de las malas amistades (...) Yo solo estoy pidiendo que me dejen ser la mujer que antes era. Yo amo ser 'Epa Colombia', porque a mí me encanta hacer videos amiga es mi felicidad”, puntualizó.