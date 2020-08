Epa Colombia y su respuesta al "poco" contenido que sube en sus redes

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, se sinceró con sus seguidores y les contó las razones por las que ahora puede usar sus redes sociales a pesar de que aún continua su proceso judicial.

La controversial instagrammer aprovechó una reciente interacción que tuvo con sus fanáticos, a través de su cuenta oficial de Instagram, para explicarles cómo iba actualmente su situación judicial por los actos vandálicos que protagonizó en una estación de TransMilenio.

“¿Ya estás libre de tus problemas judiciales?”, fue el primer interrogante que le hicieron por medio de la popular función ‘Hazme una pregunta’.

A lo que Daneidy sin tapujo respondió: “Tú sabes que yo tengo una condena ¿verdad? Y pues TransMilenio y la Fiscalía quieren colocarme una manilla, pero yo no me voy a dejar porque Dios no quiere y si tengo que saltar las tejas, las salto, pero no me cogen”. Además, escribió en su historia: “O sea, ellos quieren cárcel, pero tiene que darme el principio de la oportunidad”.

Seguido de esto, explicó el porqué aún no puede subir mucho contenido en sus redes sociales.

“Bueno, todavía no he podido. Es muy difícil no hacer video para mí porque esa es mi felicidad (…) estoy esperando que me aprueben”, aseguró.

Por último, les contó como hizo para obtener el permiso para poder usar nuevamente sus redes sociales, debido a que su condena no se lo permitía.

“De verdad que fue imposible, pero yo dije: ‘no, yo me voy a suicidar, me voy a suicidar’ y ellos se dieron cuenta que mi depresión ya estaba en cero, que yo ya no aguantaba estar en ninguna audiencia y dijeron ‘no está china ya se va a morir sin las redes’ y ya aquí las tengo”, puntualizó Daneidy.