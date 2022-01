¿Es malo comer mucho antes de acostarse?

Muchos expertos en nutrición tienden hacer recomendaciones sobre no ingerir alimentos de gran magnitud minutos antes de acostarse, y normalmente sugieren que esto se haga algunas horas antes de que usted pueda conciliar el sueño, ya que el estómago no hará una buena digestión.

No obstante, Mijail Guínzburg, dietista y médico, alertó que no es bueno irse a dormir con el estómago vacío, ya que siempre va ser necesario comer algo, así sea ligero, para que el estómago no sea engañado y en la mañana cuando despierte, no sufra las consecuencias de tener mayor deseo de alimentarse.

“Es casi imposible engañar al estómago si no se ha consumido ningún alimento. Es difícil que una persona puede conciliar el sueño si tiene hambre. Es decir, quizá puede que lo haga, pero es algo muy complicado. Sin embargo, lo más grave es que puedes despertar en la madrugada con ganas de comer muchas cosas”, resaltó.

Y es que según explica Guínzburg, es que cuando las personas tratan de evitar comer después de las 6:00 p.m. tendrá ganas de comer muchísimo más en la mañana, algo que no sería bueno para su estilo de vida, ya que saciará su satisfacción, comiendo más de la cuenta. Ya que esto traería consecuencias, porque perdería la energía, y esto hará que sienta más pereza al momento de realizar sus actividades diarias.

“En definitiva, hay que saciar el hambre antes de ir a la cama, puede ser con algún cereal bajo en grasa o algo ligero, que no lo haga dormir con el estómago vació”, recalcó.

Finalmente, el médico mencionó que tampoco es buena idea engañar al organismo con agua ya que no sería suficiente pasar el hambre únicamente con líquidos.