"Está divino": Carolina Cruz le agradece el regalazo a Paola Jara

Carolina Cruz no pasó por alto el regalazo que le envió Paola Jara de su nueva colección de ropa deportiva y decidió presumirla en sus redes sociales. Además, aprovechó la oportunidad para halagar a la artista por su nuevo emprendimiento.

“Mi Pao Jara sacó colección de ropa deportiva y tiene unas cosas divinas. Esta me llegó y no veo la hora de estrenármela. Se las quería mostrar; y tengo otro look que me encantó. Miren esta otra belleza que me mandó Pao”, presumió un poco emocionada.

Lee también: Isabella Santodomingo y su reacción al ver a Yina Calderón después de Protagonistas 2013

Seguido de esto, la presentadora no dudó en 'piropear' a la artista popular por su nueva marca.

“Me encanta la gente pila, camelladora, que emprende en nuevos negocios, nuevas ideas. Te felicito Pao porque todo está divino”, añadió.

La intérprete de ‘Salud por él’ no pasó por alto su mensaje y le agradeció a través de su cuenta de Instagram por sus hermosas palabras.

“Ella y ese corazón tan lindo. Carito eres un sol”, respondió.

Lee también: La Dian busca personal para 1.500 cargos y así puede aplicar

Otra que se mostró muy agradecida con su regalo fue su cuñada, Tatiana Uribe, quien usa y presume de su atuendo.

Cabe mencionar que Paola Jara aprovechó la cuarentena para incursionar como empresaria y llevar su pasión por el ejercicio a una marca de ropa deportiva para mujeres. Además, de ser una de las modelos oficiales.