Un total de 30 candidatas, de los distintos departamentos del país, se disputan la corona para ser la próxima Señorita Colombia.

Cada candidata tuvo que superar varios retos para aspirar a la corona, sin embargo, un nuevo sistema de votación en línea ya permite vislumbrar a las favoritas.

Quindío, Atlántico, Bolívar, Risaralda, Cauca y Cesar, son lagunas de las que mas tienen votación.

El jurado elige a las 15 participantes que avanzan a la segunda ronda, pero quien tenga más votos en línea se hará acreedora a un dieciseisavo puesto para avanzar en el concurso.

La ceremonia, que se lleva a cabo en Barranquilla, es presentada por la actriz cartagenera, Valerie Domínguez, y el actor y protagonista de 'Enfermeras', Sebastián Carvajal.

Además, entre los jurados se encuentra Catriona Gray y la expareja de Maluma, Natalia Barulich.

Además, se espera la presentación en vivo, de artistas como Maia, Mr Black y Pipe Peláez quien presentará su nueva canción 'Te tengo ganas'.

La convocatoria fue abierta para todas las colombianas, quienes quisieran aspirar se podían presentar desde cualquier lugar del país. Las preseleccionadas viajaron a diferentes puntos del territorio nacional, donde se calificaron aspectos tanto físicos como intelectuales. Y luego del proceso de selección hoy se realiza el concurso con 30 candidatas.

Cabe recordar que este año, el concurso vive una versión distinta, debido a los cambios que se implementaron por los nuevos organizadores y a la pandemia del coronavirus.

OMGGGGG they are playing dynamite at miss universe Colombia IM SCREAMING #MissUniverseColombia pic.twitter.com/Lp9DbP8Kmt