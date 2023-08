Estos son los riesgos de escuchar música cuando el celular está cargado

Tener el celular en la mano es algo que se ha normalizado en las personas, ya que les ayuda a estar pendiente de las novedades de las redes sociales, pueden escuchar música y pueden contar llamas con más facilidad.

Incluso, utilizan el dispositivo móvil cuando se está cargando. Sin embargo, muchos no conocen los peligros de hacer uso de él en ese momento.

Le puede interesar: Tome nota: estos son los alimentos que ayudan a reducir los cachetes y la papada

Por ejemplo, escuchar música es algo que se hace frecuentemente, y las personas ponen a cargar el celular mientras se reproduce la música favorita.

Los expertos aseguran que reproducir música mientras carga el celular puede elevar la temperatura, el calor va aumentando y se puede dañar la estructura interna del dispositivo móvil. Adicionalmente, se reduce el tiempo de autonomía.

El sobrecalentamiento también puede generar una explosión de la batería y generar un incendio.

Por otro lado, cuando las personas hacen uso de su dispositivo móvil, doblan el cable del cargador para que facilite su uso. Pero con el paso del tiempo, estos movimientos pueden afectar el proceso de carga y el cable se puede romper por completo.

Lea también:Pie de manzana ¿Cómo debe prepararse?

Por esta razón, los expertos sugieren que no se use el celular mientras está cargando para evitar cualquier consecuencia. Por ejemplo, no ver Netflix, video de YouTube, mirar transmisiones en vivo, ya que esto son cosas que exigen más batería.

Lo que no hay mayor problema es contestar un mensaje en WhatsApp o en las redes sociales.