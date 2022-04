Estudio revela que perder el olfato disminuye el deseo sexual

Una investigación profundizó en los efectos que tiene perder el olfato sobre el deseo sexual, y los resultados arrojaron que la capacidad olfativa es determinante para disfrutar del sexo. Esto se debe a que hay un “fuerte y especial vínculo” entre el olfato, la motivación y la satisfacción sexual posteriormente a tener un encuentro sexual.

De acuerdo con una investigación de la Universidad de Chicago, publicada en The Journal of Sexual Medicine, el olfato tiene una fuerte conexión, que se ha conservado en la evolución, con el sistema límbico, el cual juega un papel crucial para procesar las emociones y la motivación sexual.

Los investigadores midieron la capacidad olfativa a través de la sensibilidad al butanol y la identificación de olores, así como una serie de preguntas a los voluntarios del estudio que incluía cuestiones sobre la motivación sexual, la frecuencia con que tenían relaciones y el nivel de satisfacción en la más reciente.

Los resultados arrojaron, que la disminución de la función olfativa se asocia con una disminución de la motivación sexual y una menor satisfacción emocional del sexo, pero no disminuye la actividad sexual o el placer físico de las mismas. El impacto del olfato vinculado al placer sexual se extienden hasta la olfactofilia, que causa la excitación mediante los aromas.

''Las causas de una posible alteración del sentido del olfato se atribuyen también a la conexión de la percepción de los olores con la parte del cerebro en la que se procesa la sensación del placer'', indicó el doctor Jayant Pinto de la Universidad de Chicago, líder de la investigación.

El experto explicó, que esta relación se presenta también en organismos básicos que la usan para detectar químicos en el ambiente como nutrientes y toxinas a evitar.

“Dado que la sexualidad es vital para la reproducción se sustenta también en aportes sensoriales. La sensibilidad sensorial generalizada disminuye a medida que envejecemos”, agregó Pinto.

Este estudio fue titulado “Olfaction Is Associated With Sexual Motivation and Satisfaction in Older Men and Women”, y analizó una muestra de 2.085 personas de 65 años en adelante en EE. UU.