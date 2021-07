Feria Buró: “Tuve que pasar por situaciones humillantes”, narra extrabajadora

Cada día que pasa se conocen nuevas denuncias sobre malos tratos y abusos en la Feria Buró. Esta vez, Mariana Baena, una joven que hizo para del staff del evento en el año 2019 aseguró que fue víctima de burlas por parte de las fundadoras de la Feria, María Alejandra Silva y su madre, Martha Soto.

Debido a un problema en uno de sus ojos, Baena fue víctima de burlas por parte de las dos organizadoras y poco tiempo después fue despedida de manera injustificada. Debido a esto, consideró que su experiencia durante ese evento fue una de sus peores experiencias.

“Tuve que pasar por situaciones humillantes”, contó la joven en declaraciones recolectadas por Noticias RCN. “Me hicieron demasiado daño emocional y psicológico, me trataron de forma despectiva, me discriminaron por una condición que tengo en mis ojos que no impedía para nada que cumpliera con mis funciones”.

Recordó que un día fue citada a la oficina de una de ellas. En el corto encuentro le pusieron sobre la mesa las dudas que tenía sobre su capacidad de ser directora de pabellón solamente por la “condición de mis ojos”.

Pese a que ella les dijo que tenía toda la capacidad y el liderazgo para asumir el reto las cofundadoras de la Feria insistían en que le faltaba mucho.

“Me hicieron pasar por situaciones muy humillantes, como por ejemplo llegar con antelación a las instalaciones de la feria para recorrer el espacio y que no me fuera a caer, porque no querían pasar ninguna situación vergonzosa en frente de los expositores o visitantes”, recordó.

Baena indicó que no fueron pocas las pruebas que le hicieron para comprobar que estaba viendo eso. Sin importar la respuesta, las empresarias siempre le decían que ella no veía bien y en su condición no podía trabajar.

Poco tiempo después, con todas las humillaciones de paso, la denigraron del cargo “y me pasaron a la entrada de la feria, en donde estaba encargada de recibir a los visitantes que querían ingresar al evento, porque pensaban que ahí no había posibilidad alguna de que se pudiera presentar alguna situación penosa al frente de los expositores o visitantes”.

“Yo no podía más y seguía parada solo para no darles el gusto de renunciar, porque yo sabía que eso era lo que ellas querían. Mis compañeros eran conscientes y habían sido testigos del maltrato que recibí por parte de ella”, recordó. Pero, pese a estas situaciones, nadie decía o hacía nada.

Mariana Baena destacó que la Feria Buró da visibilidad a empresarios colombianos, lo cual es clave en la recuperación económica, pero la actitud de las cofundadoras afecta mucho a las personas que trabajan con ellas y que ha generado muchos inconvenientes.

Frente a los recientes escándalos sabe que las dos cofundadoras no van a reconocer que cometieron errores y nunca van a pedir perdón por los abusos cometidos.