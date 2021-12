Fiestas de fin de año: consejos para sobrevivir los encuentros familiares

¿Cómo evitar los conflictos familiares?

Aunque las dificultades puede que no sean fáciles de resolver, la mejor manera de evitarlas es una comunicación asertiva, saber cuándo, dónde, cómo y a quién se le manifiestan las inconformidades.

"Cuando es el momento en que lo digo, cuál es el momento más apropiado, dónde, el lugar, cómo, hace referencia a la forma en que lo digo, las emociones involucradas, el tono de voz, mi gesticulación, etc. Y a quién, lo más apropiado es decirlo a quien me genera este malestar, si no es posible por la razón que sea, encontrar a alguien cercano y que me genere confianza para hacerlo", sugiere Reyes.

Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es la compresión y la tolerancia para aceptar observaciones.

"Si se ha intentado esto y no se logra evitar el conflicto, siempre es bueno recordar que mi salud mental es tan importante como la de los demás por lo tanto, nadie me obliga a estar y mantener relaciones que no quiero y me hacen daño así como los demás no están en obligación de aceptar mis condiciones", indica.

Por último, Reyes da algunas recomendaciones básicas:

1. Comunicación

2. Decides mantener relaciones, las que quieras y con quién quieras, de la manera que quieras, ahí está tu libertad y la responsabilidad sobre tu salud mental, sobre ti y los demás

3. El uso de alcohol, si sabes que tiendes a los conflictos tras un par de tragos, minimizar el consumo o evitarlo al máximo