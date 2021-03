¿Godzilla sí existe? Graban a un reptil muy similar en el fondo de océano

Godzilla, el popular personaje japonés de ficción, parece estar basado en un animal de verdad. En las últimas horas se volvió viral un video que muestra a una especie marina, que se asemeja al famoso mostro.

Se trata de una iguana marina, cuyo nombre científico es Amblyrhynchus cristatus.

Esta criatura fue captada por Amazing Nature en las Islas Galápagos, y replicada a través de la red social de Twitter.

El “mini-Godzilla”, como ha sido bautizado por los internautas, es la única especie de reptil marino existente y puede contener la respiración por hasta 40 minutos.

Marine Iguanas are the only marine lizard species in the world found only in the Galápagos Islands. They can dive as deep as 30 m and hold their breath for 30-40 mins pic.twitter.com/g9rtEmN2VL