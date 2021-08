Thunberg se ha convertido en la representante joven más reconocida a nivel mundial que lucha por la detención de los efectos de la crisis climática. Desde 2018, la joven sueca a llamado la atención de líderes políticos y el mundo entero al dejar por un día la escuela e ir al Parlamento Sueco para manifestarse en contra del cambio climático y los efectos que esto conlleva a la naturaleza.

En su paso por la revista Vogue expresó "No puedo seguir la pista. Debe haber al menos una nueva teoría de la conspiración sobre mí todos los días. Un segundo soy una espía estadounidense, al segundo siguiente soy una agente rusa y luego soy una comunista, luego una capitalista extrema. Un segundo estoy controlada por mis padres, no puedo pensar por mí misma el siguiente segundo soy una niña pequeña manipuladora malvada. Estas teorías no coinciden, y eso también es lo divertido ", afirma la joven.