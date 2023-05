Hacer aseo sin que duela la espalda: posturas clave para que barrer y trapear no sea un martirio

Lavar los platos

Aunque pueda parecer que lavar los platos es una actividad que no implica demasiado riesgo, lo cierto es que si puede repercutir en el bienestar de la espalda.

El doctor Alfonso Vega, experto en dolores de columna, explica que el fregadero deberá encontrarse a la altura del ombligo para tener la posibilidad de mantener la columna erguida y nuestros brazos deberán formar un ángulo de 90º.

Por otro lado, al pasar los platos al lugar donde se secarán, tenemos que hacerlo sin mover la cintura, impidiendo que tengamos que girar constantemente.

Planchar

Los principales problemas que encontramos a la hora de planchar radican sobre la inclinación y la curvatura que mantenemos de forma prolongada de la columna. Así, lo más importante es emplear una tabla de planchar adaptada a nuestra altura, de manera que quede ligeramente por encima de la cintura.

Igualmente, se recomienda utilizar un pequeño taburete en el que poder poner uno de nuestros pies y alternar las piernas para minimizar la posibilidad de subir malestar en la zona lumbar.

Es aconsejable también no acumular demasiada ropa y distribuir esta tarea a lo largo de los días para que nuestra espalda no tenga que hacer un sobreesfuerzo. Además, colocaremos el cesto de la ropa justo al lado, para no tener que girar constantemente para ponerlo.

Limpieza de vidrios

Al limpiar cristales y objetos que se encuentran en alto, asegúrese de limpiar con los brazos a la altura del pecho, apoyando el brazo que no se utiliza a la altura de su hombro y si utiliza el brazo izquierdo, adelante su pie derecho y viceversa.