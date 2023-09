Hallan animal más viejo del mundo: un tiburón que nació un año antes de la muerte de Cristóbal Colón

Esta especie de tiburón es muy rara de fotografiar, ya que suelen vivir en las profundidades del océano y se alimentan de animales vivos o muertos que encuentran en el mar, según Science Alert.

Se presume que este tiburón encontrado hace algunos días nació en 1505, tan solo un año antes de la muerte de Cristóbal Colón, quien murió en 1506.

El ejemplar encontrado alcanza una longitud de 550 centímetros, lo que llevó a los científicos a considerarlo como el "Santo Grial" de los animales marinos.

Lea también: [Video] Tiburón lleva tortuga herida donde unos pescadores para que la "salven" ¿Es real?

Para determinar la edad de estos tiburones, los investigadores emplearon un modelo matemático que analizó el cristalino y la córnea de los ojos de 28 ejemplares hembras que habían sido capturados accidentalmente.

Los resultados revelaron edades que oscilaban entre los 272 y los 512 años, con una esperanza de vida promedio de 392 años. Asimismo, se planteó la posibilidad de que este tiburón en particular pudiera tener hasta 518 años de edad.