Hijita de Andrea Tovar tiene coronavirus y fue aislada por su hijo que nació prematuro

Elena, la hija mayor de Andrea Tovar y Julián Guillermo, alarmó a sus papás al salir positiva al COVID-19. Sin embargo, la exreina aseguró que lo más duro ya pasó.

Todos en la casa se realizaron la prueba debido a la llegada de Lorenzo, por lo que tomó por sorpresa cómo la pequeña se contagió si sus papás salieron negativos.

Lee también: Así se ven los hijos de James Rodríguez con la camiseta del Everton

Ante el delicado estado del bebé, optaron por aislar a su hija en compañía de su abuela y su tía, mientras ellos están en otro apartamento cumpliendo con el papel de canguro para Lorenzo, pues nació prematuro.

“Muchos me preguntan que donde esta Elena... ella está en cuarentena. No sé el porqué salió positiva en Covid-19, pero tranquilos, no tiene nada, tuvo fiebrecita y un poquito de tos y ya. La verdad es que está feliz con mi mamá y mi hermana”, expresó.

La exreina explicó que estaban cerquita, pues viven en la siguiente torre de apartamentos. Sin embargo, mientras se cumple el tiempo de aislamiento se ven todos los días por videollamada.

Lee también: Murió Quino, el creador de Mafalda, a sus 88 años

Seguido de esto contó que ahora está dedicada a tiempo completo a Lorenzo, pues debe darle calorcito piel a piel y siempre debe tenerlo cargadito. Además, manifestó que ellos, Julián Guillermo y su bebé, también están aislados. De momento no reciben ningún tipo de visita y hasta dentro de la casa usan tapabocas para prevenir y proteger que su hijo vuelva a UCI.

Por último, volvió a resaltar que las únicas positivas al Covid eran su hermana e hija. Asimismo, contó emocionada que a su hijo ya le van a quitar el oxígeno.