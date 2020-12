Hombre se enfrentó a un oso en aterrador combate para salvar a su perro

De acuerdo al relato del hombre, el salvaje oso llevaba arrastrado por la cabeza su perro y se encontraba ya a unos 30 metros de la casa, dispuesto a llevarse al canino para comérselo.

“Corrí abajo, empujé al oso, lo abordé, lo agarré por la garganta, y le comencé dar golpes en la cara y el ojo hasta que lo soltó”, sostuvo el dueño del perro al contar detalles del aterrador suceso.

A man’s love for man’s best friend is a powerful force. Kaleb Benham from Grass Valley took on a 350 pound bear that was attacking his rescue dog, “Buddy.” Kaleb said he heard a growl the saw the bear dragging buddy “by his head.” So he tackled the bear and punched it pic.twitter.com/XAhTrS2AEC