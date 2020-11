Hombres buscan exterminar a mujeres con trasplantes de útero, según Carolina Sanín

Una vez más Carolina Sanín, la escritora, columnista y docente colombiana, sacudió las redes sociales al compartir con sus seguidores el planteamiento de que los hombres están buscando extinguir a las mujeres a través de trasplantes de útero a varones.

“Dentro de no mucho tiempo, tan pronto como perfeccionen los trasplantes de útero a hombres, organizarán el exterminio de las mujeres (hembras humanas, es decir, nacidas con vagina y útero). Es el próximo holocausto. Lo sé con certeza y me vale verga que me digan loca”, aseguró Sanín en su Twitter.

Lea aquí: Aumento del nivel del mar tendrá complejas e impredecibles consecuencias

El trino que fue publicado el jueves ya cuenta con más de 400 comentarios de hombres y mujeres que en su mayoría rechazan este pensamiento con el que Carolina consolida su posición como feminista.

Dentro de no mucho tiempo, tan pronto como perfeccionen los transplantes de útero a hombres, organizarán el exterminio de las mujeres (hembras humanas, es decir, nacidas con vagina y útero). Es el próximo holocausto. Lo sé con certeza y me vale verga que me digan loca. — Carolina Sanín Ⓥ (@SaninPazC) November 6, 2020

“Entiendo a las mujeres feministas. Creo saber por qué lo son. Pero no comprendo la forma de razonar de Carolina. Llega a extremos que se salen de cualquier posibilidad, incluso científica. Cómo puede exigir respeto por sus ideas, cuando sin sustento expone semejantes estupideces”, “Si trasplantan úteros a los hombres para que puedan parir, inevitablemente van a nacer mujeres, porque habrá cromosomas XX. Quiere decir que el exterminio no servirá de nada. No le digo loca a Carolina Sanín, pero sí de doy 10 como argumento para un capítulo de dimensión desconocida”, son algunas de las tantas reacciones.

Sin embargo, la publicación de Sanín también causó disgusto en la comunidad trans, pues muchos tuiteros afirman que su suposición sobre el “exterminio de las mujeres” ataca al humano que nace hombre, pero se identifica y desea verse como mujer.

Lea también: Búho se camufla perfectamente en un árbol para proteger sus crías

“Hay que ver de qué forma las mujeres trans hacen parte del grupo dominante macho del mundo. No veo ninguna tendencia en los hombres macho dominantes a buscar apropiación de la anatomía femenina. Esto es el ataque de un grupo oprimido y violentado a otro en las mismas condiciones”, escribió un internauta llamado Cristian Torres, y así como él muchos más reprocharon el pensamiento de la escritora calificándolo de transfobia.

Por su parte, Sanín se defendió de dichas acusaciones y manifestó que ella siempre ha defendido los derechos de las personas trans. "Nunca he apoyado NINGUNA violencia. Me opongo al dogma de género, no a ningún derecho. también defiendo mi derecho a la libertad. Aquí se está incitando a la violencia contra mí, llamándome 'peligrosa' por disentir", recalcó.

Eso no es disentir, es vulnerar los derechos de las personas a reconocerse de una forma.



Si es muy peligroso ese "pensamiento critico" que niega la existencia de personas e incentiva el odio hacia elles. — 🏳️‍🌈 πcos 🏳️‍🌈 (@lasebasr) November 6, 2020