Hombres, más perezosos que las mujeres para hacer oficio, según estudio

A los colombianos les da pereza limpiar ventanas, limpiar un asador, desmanchar las baldosas, planchar la ropa y lavar la terraza, según un estudio de la plataforma digital Jelpit, el cual reveló también la marcada diferencia entre hombres y mujeres, declarándose los primeros más perezosos a la hora de hacer algunos oficios.

Según el reporte, a los hombres les da más pereza hacer la limpieza profunda de baños (54% Vs 40% en mujeres), también la limpieza profunda de cocina (46% Vs 34% en mujeres), seguido del lavado de tapetes o alfombras (51% Vs 42% en mujeres) y arreglar el closet (47% Vs. 36% en mujeres).

De acuerdo con este análisis, hay algunos otros oficios que simplemente no se hacen porque no se domina la técnica "o no se tienen los conocimientos apropiados y se requiere de un experto". Los participantes de esta encuesta se declararon incompetentes para algunas actividades más puntuales.

Por ejemplo, hacer arreglos de plomería (61%), seguido de hacer revisión de virus o software del computador (47%), también limpiar los colchones (28%) y por último lavar o desinfectar el carro (24%).

“El Covid-19 ha traído cambios importantes en el comportamiento y hábitos del hogar. Hoy en día, las personas no tienen tiempo y prefieren disfrutar, vivir su hogar y tener más momentos de placer, por eso prefieren que expertos resuelvan sus necesidades", dijo Paola Suárez, gerente de negocio en Jelpit.com.

Este análisis consultó a 10.141 personas entre 18 y 50 años, y encontró que a un 60% de los colombianos le da pereza llevar a cabo las actividades y oficios del hogar, mientras que un 66% afirma que los mismo quedan mejor cuando un experto los hace.

"Gracias a la tecnología, las personas hoy pueden solicitar servicios de expertos para hacer de su hogar un mejor lugar y despreocuparse por las obligaciones prestacionales de dichos expertos", indicaron los realizadores de la encuesta.