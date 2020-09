"Hubiera podido pasar con otra mujer": Jessi Uribe habla de su ruptura con Sandra Barrios

Jessi Uribe y Paola Jara siguen protagonizando diversos momentos musicales en sus trayectorias como artistas, y algunos rom谩nticos en su relaci贸n. La pareja ha mostrado varios detalles que rodean su amor y la uni贸n que ya casi cumple un a帽o.

A pesar de que en diferentes din谩micas de redes sociales los cantantes populares han hablado de su noviazgo, del amor que sienten y de los planes personales que tienen en este proceso, recientemente, Jessi Uribe llam贸 la atenci贸n de los usuarios de estas plataformas al hablar de su expareja Sandra Barrios.

Le puede interesar:聽Isabella Santodomingo y su reacci贸n al ver a Yina Calder贸n despu茅s de Protagonistas 2013

En una transmisi贸n en vivo que realiz贸 en su cuenta oficial de Instagram, un seguidor se mostr贸 interesado en saber el motivo por el cual el artista termin贸 su matrimonio con la madre de sus hijos y comenz贸 una nueva etapa de su vida.

De acuerdo con lo que manifest贸 el int茅rprete de 鈥楳atemos las ganas鈥, su ruptura amorosa se dio porque ya era el momento y no fue culpa de nadie, las cosas ya no flu铆an y todo deb铆a terminar. De igual manera, afirm贸 que no era culpa de terceras personas, pues eran problemas que hab铆a en el matrimonio.

鈥溌縋or qu茅 se acab贸? Porque s铆, muchos le echan la culpa a Pao, pero no es as铆, hubiera podido pasar con otra mujer y ya. Era el momento, para cada uno Dios sabe por qu茅 hace las cosas y cada uno est谩 viviendo su vida super鈥, afirm贸 el artista colombiano en este live.

Lea adem谩s:聽Nanis Ochoa sufri贸 grave accidente en pleno embarazo

Por otra parte, Jessi habl贸 de sus hijos, que realmente son lo m谩s importante de su relaci贸n pasada, pero enfatiz贸 en que los ni帽os ya tienen claro que sus pap谩s tienen otras familias y todo funciona bien.

鈥淟o m谩s importante son los ni帽os y est谩n s煤per bien, y mis hijos聽saben que cada uno tiene su familia y, que lo m谩s importante son ellos鈥, agreg贸 el cantante.

聽