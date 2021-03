[Imágenes] Araña gigante apareció en una casa en Australia

Las lluvias en Australia están obligando a las diferentes especies a huir de sus hábitats, ya que se registran fuertes inundaciones. Las arañas, por ejemplo, para buscar refugio se meten a las casas cercanas y, si bien no son desconocidas para las personas, no dejan de causar sorpresa por su tamaño.

Lea también: Intrépido pez luchó por su libertad hasta caer en una alcantarilla

Así le pasó a Cathy Cox, una mujer que vive en Perth, ciudad ubicada en el occidente de Australia.

Ella entró a su baño y notó la presencia de una extraña criatura en el borde de la pared. Al acercarse se dio cuenta de que era una araña gigante, por lo que le tomó una foto para publicarla en un grupo de Facebook en el que preguntó qué hacer con ella.

"Tengo lo que creo que es una hermosa araña cazadora en mi ducha. Está fuera de peligro, pero ¿debería reubicarla? Para su información, el corazón se acelera al pensar en esto último", escribió Cox en la publicación.

Algunas personas, en broma, le dijeron que se fuera de su casa antes de que el gigante animal la atacara, mientras que otras manifestaron su sorpresa por el tamaño de la araña.